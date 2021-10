Le buone ragioni che avrebbe un elettore di centrodestra per votare Calenda a Roma

È partito per primo con la campagna elettorale, ha maggiore capacità di governo rispetto ai suoi avversari, ha presentato un programma chiaro, ricco e radicale. Chi si riconosce nel centrodestra dovrebbe votarlo. Anche per dare un segnale contro le scelte impacciate e perdenti di Salvini e Meloni

Un elettore di centrodestra residente a Roma potrebbe iniziare a svolgere un semplice ragionamento: al primo turno perché non cercare di spingere verso il ballottaggio un candidato preparato come Carlo Calenda invece di puntare su un candidato di centrodestra senza nerbo e senza programma e costruito quasi volontariamente dai leader nazionali per perdere con chiunque al ballottaggio?