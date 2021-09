Programmi a confronto: Raggi, Calenda, Gualtieri e Michetti

Ognuno ha la sua proposta shock, il suo titolo o, per dirla con Gigi Proietti, il suo cavallo di battaglia. Per Enrico Michetti è l’istituzione di “un assessorato alle Periferie”, per Roberto Gualtieri “la città dei 15 minuti”. Calenda punta invece sul “piano straordinario di pulizia della città”, mentre la sindaca che disse no alle Olimpiadi, Virginia Raggi, promette un “tavolo con le forze produttive per pianificare i grandi eventi”, giubileo 2025 ed Expo 2030. Ci sono poi alcune curiosità. A coordinare il lavoro per la stesura del programma di Gualtieri è stato Marco Simoni, presidente dell’Human Technopole e già capo segretera di Calenda viceministro al Mise. Quelli del candidato del Pd e di quello di Azione sono gli unici ad avere in allegato anche programmi per i singoli municipi. Michetti, che inizia con una celebre citazione di Theodor Mommsen “A Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti”, poi parte inanellando un elenco di feste strapaesane da restaurare: la Befana a piazza Navona, il carnevale romano a via del Corso e la festa della canzone romana a San Giovanni. Mentre Virginia Raggi ha fatto una scelta inedita: lasciare il tema più scottante, i rifiuti, alle ultime pagine. Tutti i candidati, comunque, hanno dovuto affrontare i nodi cruciali della politica capitolina: rifiuti, mobilità, sviluppo. Ecco le loro proposte punto per punto.

