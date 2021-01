Citofonare Bettini, una giornata intorno alla casa da dove passa la crisi

Roma. Al civico 19 non lo hanno mai visto. Al 17 lo conoscono, ma non parlano. Al 136/c c’è lo studio di un dentista. Al 33 assicurano che hanno visto passare delle scorte. Alla copisteria S. non è mai entrato. Il restauratore Luigi ha sentito che in questi giorni è andato a trovarlo un “politico importante”. Era Matteo Renzi. In una strada lunga 100 metri e larga solo cinque c’è un governo parcheggiato che si mette ordinatamente in fila per essere ricevuto da Goffredo Bettini. Non è a palazzo Chigi che si sta provando a salvare la legislatura, ma è a casa di un uomo senza cariche, senza autista e fino a poche settimane fa senza una televisione, che si decide il futuro del governo.

