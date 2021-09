Er simpaticone si fa strada nella corsa al Campidoglio

Torno sulla storia della simpatia di Michetti e Pippo Franco perché il primo ottobre siederò maestosamente da Rosati, in Piazza del Popolo, dove già mi recai per assistere alla manifestazione berlusconiana contro i pacifisti dopo l’11 settembre, da me convocata, con un cartello su cui sarà scritto SEZIONE PARIOLI PER CALENDA (versione che mi suggerisce il mitico Marcenaro) oppure un più modesto RADICAL-CHIC PER CALENDA (che sarebbe la mia scelta preferita). Voterò il tizio che mi piace, sapendo che il cavallo meglio piazzato per sbarrare la strada ai simpaticoni della destra antico romana farà comunque la sua corsa al ballottaggio. Purtroppo serietà e ragione, applicazione e studio, preparazione e competenza, sono elementi decisivi del fare politica a un buon livello, e meritano un premio di incoraggiamento, ma c’è il problema del demòtico, la lingua egiziana popolare, per gli aspetti ordinari della vita quotidiana, che nel tempo dei greci e dei romani sostituì in Egitto l’antico linguaggio della casta sacerdotale.

