Pippo Franco, il freak all'italiana candidato con Michetti

“Ho accolto il suo invito proprio per poter essere utile all'arte, settore dimenticato nella Capitale. Ho una visione ampia di quello che si può fare, nella mia vita non sono stato solo attore ma anche pittore, scrittore, ho lavorato molto con il teatro, è un mondo che mi appartiene e che conosco bene”. Oggi schierato con la lista civica di Enrico Michetti ma Franco Pippo “detto Pippo Franco” (come comparirà nelle liste) ha già due precedenti: nel 2006 alle politiche fu capolista Lazio per il Senato nella lista della Democrazia Cristiana per le Autonomie di ​​Gianfranco Rotondi, satellite della diaspora DC dopo lo storico scioglimento, che aderiva alla Casa delle Libertà e presentò una lista unitaria alle elezioni con il Nuovo PSI di Gianni De Michelis. Nel 2013 candidato sindaco di Roma alle primarie di Fratelli d’Italia per il comune di Roma (205 voti), primarie vinte dalla Meloni. Negli scrutini per il seggio più alto, il Quirinale, non è mai comparso, come invece il conte Lello Mascetti, tra i voti dispersi.

