La sonnecchiante campagna elettorale ferragostana a Roma

I candidati sindaco ne approfittano per riprendere fiato: Calenda va in Umbria, Gualtieri è in Grecia, Michetti in Montagna. Solo la Raggi, che deve ancora chiudere le liste, resta nella città deserta

Persino al vulcanico Calenda non è venuto in mente. Per ferragosto un bel falò elettorale. Crowdfunding e carne alla brace per lo sprint finale prima delle elezioni del 3 e 4 ottobre. Non è mancanza di fantasia. Nella città dove i rifiuti sono ancora in cima all’elenco dei problemi qualcuno, il falò, potrebbe scambiarlo per un rogo tossico, l’incubo di tanti cittadini romani, soprattutto nel quadrante est della città. Quindi niente idee originali, tanto a Ferragosto chi ti ascolta? E poi a Roma non c’è nessuno. Così in questa strana e sonnecchiante campagna elettorale agostana anche i quattro principali candidati - Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda ed Enrico Michetti - ne approfittano per riprendere fiato.