Indagine sullo stato autoritario

Che implicazioni ha la svolta autoritaria dello stato italiano? Tutto va secondo le procedure della democrazia, e alla fine ci sarà la ratifica parlamentare, esiste la libertà di stampa e di critica, ma bisogna dirlo: la sostanza è quella di una democrazia illiberale. Se ho il diritto di rifiutare il vaccino contro il Covid, non posso tuttavia esercitarlo senza essere sospeso nello stipendio, escluso dal lavoro e in certi casi licenziato. Non è solo una misura settoriale riguardante la scuola, cioè la salute di bambini e ragazzi. E’ un requisito, il green pass, che riguarda potenzialmente tutti, e non in ruoli delicati e pubblici come il sistema sanitario, ma anche nella ordinaria vita lavorativa privata. Le aziende controllano. La pubblica amministrazione controlla. Puoi farti un tampone ogni 72 ore e pagartelo, ma questo è tutto per chi non vuole la punturina d’ordinanza. L’autorità sorveglia e punisce, sanziona. Fioccano le multe. A un grado simile di coercizione universale, con un certo elemento di eccezionalità rispetto alla norma vigente negli altri paesi, non si era mai arrivati nella storia della Repubblica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE