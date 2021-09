"Il green pass? Comprimere la libertà è da dittatori". Parla Enrico Michetti

Il candidato della destra a Roma: "Per sei mesi sarò anche assessore al Bilancio". L'Ama e L'Atac? "So dove mettere le mani". Il primo voto? "Alla Dc". Intervista a Enrico Michetti, candidato sindaco a Roma per il centrodestra

"La Roma antica è stato un modello: Cesare Ottaviano Augusto non si sarebbe mai pronunciato con un Dpcm e dunque non avrebbe mai usato una forma di potere monocratica come quella che abbiamo conosciuto”. Enrico Michetti fa solo questa in incursione, “altrimenti mi attaccano”. Ma alla passione non si comanda. Eccolo, il candidato sindaco a Roma del centrodestra: oggetto misterioso per molti e motivo di cruccio, nelle segrete stanze, anche per chi lo ha candidato. Compare a questo colloquio con il Foglio, anche se da giorni gli altri candidati lo cercano per un confronto pubblico: “Io parlo con i cittadini. Preferisco la periferia agli incontri negli alberghi”, svicola il professore-tribuno.