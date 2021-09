Draghi e Giorgetti vogliono i vaccini, Salvini e Landini chiedono i tamponi

Il Cdm verso il varo del green pass esteso a Pa e privati, che dovrebbe entrare a regime a ottobre. I sindacati chiedono tamponi gratuiti. E' dialettica. Il governo non può sostenere economicamente questa posizione. I ministri compatti con Draghi

Sarà un “green pass esteso” al settore pubblico e privato. Saranno date alcune settimane per permettere alla Pa e ai privati di organizzarsi. C’è una dialettica in corso che riguarda il costo dei tamponi e c’è anche un indirizzo del governo che è chiaro: cosa c’è di più gratuito ed efficace del vaccino? Il Cdm di oggi si presenta come quello che deve mettere fine a un’ingenua controversia. Il green pass, che è un formidabile strumento, “è una scelta obbligata”. E’ più “logica dell’obbligo” è “meno divisivo”. Gli italiani hanno già scelto.