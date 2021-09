Il leghista Molteni disobbedisce a Lamorgese e diserta il G7. Lo strappo di Salvini

Alle cinque del pomeriggio, mentre la sua diretta superiore è in Aula a subire le scomposte reprimende della destra sovranista, l’ammutinato del Viminale se ne sta lì, sorridente e svagato, ma di una svagatezza che tradisce un certo imbarazzo, nel cortile di Montecitorio. “Ma non dovresti essere accanto al tuo ministro?”, gli si chiede. “Eh, ciao”, taglia corto Nicola Molteni. E mentre a pochi metri da lui va in scena quello che dovrebbe essere il processo politico a Luciana Lamorgese, e che in verità si rivela uno spettacolo ben al di sotto delle aspettative (“Temevo ben peggio”, dirà la responsabile degli Interni ai suoi collaboratori), il sottosegretario leghista agli Interni parlotta col compagno di partito Raffaele Volpi, scherza perfino coi rivali del Pd come Emanuele Fiano. Del resto, ormai i rapporti con la ministra sono logori oltre ogni limite. Perché il limite è stato superato giovedì scorso, quando lo scontro tra la Lega e la capa del Viminale, trascendendo le già sgraziate dinamiche politiche, s’è fatto istituzionale. Al punto che perfino a Palazzo Chigi hanno fatto sapere a Salvini che ora basta, che oltre non si può andare.

