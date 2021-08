Così la guerra di Salvini alla Lamorgese mette nei guai i leghisti di governo

Salvate il soldato Molteni. Per paradossale che appaia, tra i più imbarazzati per l’intemerata di Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese c’è proprio lui, quel Nicola Molteni che del Capitano è soldato fedele, e che però a ritrovarsi così, stretto tra l’incudine della propaganda social della Bestia e il martello dei doveri ministeriali che lo investono, a questa zuffa agostana intorno al Viminale assiste con lo sgomento di chi se la sarebbe volentieri risparmiata. E questo disorientamento sta un po’ lì a riassumere l’umore dei leghisti di governo. Lo sa bene lo stesso Giancarlo Giorgetti, che del resto ormai c’ha fatto l’abitudine e recita la parte della commedia gli assegna, quella del tutore che garantisce per il ragazzaccio indisciplinato che pure gli è capo. E così quando ieri a Palazzo Chigi, dove già sono impantanati nella stesura del nuovo decreto contro il Covid, si sono accorti che la Lega aveva appena depositato 900 emendamenti al decreto Covid precedente, quello che istituisce il green pass, è al citofono del Mise che hanno suonato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE