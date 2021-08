Così Lamorgese punta a ingabbiare Salvini. "Non è una questione personale"

La raccomandazione che dovrebbe eludere il conflitto politico è in realtà politica quanto mai. Perché in quella precisazione che Luciana Lamorgese ripete ai suoi collaboratori – “Questa non è e non deve diventare una questione personale” – non c’è solo la cautela di chi vuole tenere bassi i toni di una contesa che Matteo Salvini cerca invece di abbrutire, ma anche l’indicazione della strettoia in cui il suo avversario rischia di finire impantanato. Perché se la questione non è personale, vuol dire che allora gli improperi che il leader della Lega continua a rivolgere alla ministra dell’Interno coinvolgono tutto l’operato del governo, ne mettono in discussione la capacità di gestire un dossier che, come pochi altri, investe vari dicasteri. E non è un caso, del resto, se sia dalla Farnesina di Luigi Di Maio sia dagli uffici della Difesa guidati da Lorenzo Guerini sono arrivati nelle scorse ore attestati di rinnovata stima nei confronti della responsabile del Viminale. Che anche per questo attende al varco il suo rivale, e lo fa nel silenzio operoso di chi sta lì, dietro alla scrivania, anche a Ferragosto.

