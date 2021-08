Michele Emiliano ha ragione sulla Lega

Si tirano spesso gli stracci, si fanno spesso i dispetti, si mandano spesso a quel paese, si fanno spesso gli sgambetti e tentano costantemente di ricordare quanto la loro collaborazione al governo sia del tutto episodica, nient’altro che occasionale, semplicemente dettata dagli eventi. Eppure, sette mesi dopo l’incarico ricevuto da Draghi al Quirinale per formare il governo, si può provare a trarre un piccolo bilancio del rapporto tra i due pesi massimi di questa maggioranza, il Pd e la Lega, e si può arrivare ad affermare, in modo scandaloso, che nonostante tutto, nonostante i litigi, nonostante gli schiaffi e nonostante i battibecchi, le occasioni in cui Pd e Lega hanno mostrato senso di responsabilità, in questo percorso di governo, hanno superato di gran lunga le occasioni in cui i due partiti, non di rado, hanno offerto prove di scarsa responsabilità.

