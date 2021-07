"Fai il palo", "sei un pistolero". Salvini e Letta si prendono a gavettoni

Si accende lo scontro tra Salvini e Letta. Il Pd ordina ad Alessia Morani di dare forfait (invitata dalla Lega) per solidarietà al segretario. Quanta pazienza servirà a Mario Draghi?

Milano Marittima - Dovrebbero fare le riforme insieme e invece si prendono a gavettoni. Matteo Salvini dice che Enrico Letta "fa il palo al sabotatore Conte e che è una banderuola". Il segretario del Pd gli risponde che sono "parole da pistoleri leghisti, che fai con i tuoi consiglieri di Licata e Voghera". E subito scatta la rissa, altro che unità nazionale.

Questi, Salvini e Letta, se le danno di santa ragione e la gara di gavettoni produce subito un effetto: la deputata dem Alessia Morani attesa domani alla festa della Lega a Cervia per partecipare a un dibattito sulla sicurezza con Nicola Molteni dà forfait. Non ci sarà. Il Nazareno ha tolto a tutti il passaporto: non si va alla festa del Carroccio, state alla larga, bisogna essere solidali con il segretario, paragonato a quello che faceva il palo nella banda dell'Ortica, come cantava Jannacci (stasera ricordato da Elio sempre a Cervia per un evento della Milanesiana, in contemporanea con l'intervista di Salvini in piazza).

Serracchiani, Bordo, Fiano, Morani escono in batteria su Twitter contro Salvini gli rinfacciano i drink del Papeete, motivo secondo loro di questo attacco così scomposto al segretario del Pd. Sta per iniziare il semestre bianco. Buon lavoro a Mario Draghi. Sevirà pazienza.