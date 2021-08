Dal green pass ai vaccini. La formidabile sberla dei giovani ai populisti

Salvini e Meloni hanno suggerito agli under 40 di non vaccinarsi e loro hanno risposto all’appello vaccinandosi in massa. Stessa storia per il green pass: boom da 41 milioni. Due show dalla pandemia, con numeri nuovi

Gli consigliano di non vaccinarsi e loro invece si vaccinano. Gli chiedono di non ascoltare gli scienziati e loro invece li ascoltano. Gli dicono di ribellarsi contro la dittatura sanitaria e loro invece non si ribellano. Gli suggeriscono di non cedere alla retorica del green pass e loro invece il green pass se lo scaricano alla grande. C’è una costante inconfessabile in quest’ultima fase della pandemia e quella costante corrisponde a un’equazione quasi automatica, praticamente scientifica: la distanza siderale tra le battaglie astratte combattute dai nuovi e vecchi populisti e le battaglie concrete combattute dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. E il meccanismo ormai è alla luce del sole: più i populisti sconsigliano di fare qualcosa e più gli italiani quella cosa invece la fanno lo stesso.