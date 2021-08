Perché il dramma afghano manda in tilt le timeline sovraniste

Il disastro afghano, come in fondo è stato per la pandemia, è lì a dimostrare non solo il disastro di Biden ma anche gli altri limiti della retorica populista e i rischi mortali, per il mondo libero, di seguire alla lettera l’agenda isolazionista

E' stato tutto sommato un bene per Matteo Salvini avere avuto la possibilità di dirottare l’attenzione degli osservatori italiani sul caso Durigon, trasformandolo nell’elemento di imbarazzo più rilevante dell’agosto leghista. E’ stato tutto sommato un bene, per Salvini, perché il clamore suscitato dallo scivolone dell’ex sottosegretario all’Economia, che bene ha fatto a togliersi di mezzo dal governo, ha permesso al partito dell’ex Truce di far passare in secondo piano un imbarazzo ben più importante, e ben più rilevante, che ha attraversato come un fulmine la timeline dell’identità leghista. Diciamo timeline non a caso perché mai come in questo periodo osservare le parole utilizzate sui social da Matteo Salvini è molto istruttivo per capire non solo quali sofisticate pietanze e quali ricercatissimi cocktail entrano nello stomaco dell’ex ministro ma anche per capire quanto sia incapace il leader leghista di sfuggire alla tentazione di offrire risposte semplici, e a volte inutili e persino controproducenti, a problemi complessi come quelli per esempio che riguardano il collasso afghano.