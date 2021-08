Conte vuole leggi speciali per Milano, e Raggi sbuffa. I mugugni del Campidoglio

Un lungo intervento per presentare il nuovo Movimento 5 stelle al nord produttivo. In più, una promessa. Una legge speciale per Milano perché torni “la locomotiva del Paese”. Quando ieri in Campidoglio hanno letto la lunga lettera del neo presidente del M5s Giuseppe Conte sul Corriere della Sera, qualcuno deve essersi strofinato gli occhi. Ma come, per anni quando era a Palazzo Chigi gli abbiamo chiesto leggi e poteri straordinari e adesso questo che fa, parla di una legge speciale per Milano? Anche perché, subito, la lettera dell’ex premier è diventata argomento da campagna elettorale. Il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, ha pubblicato una foto di Conte che saluta con la scritta “I cinque stelle scelgono Milano” e in allegato le dichiarazioni d’amor meneghino. Ma Virginia Raggi preferisce evitare scontri. “Qualcuno – è la sua linea – vuole maliziosamente interpretare le parole di Conte per fare credere che non ami Roma, ma non è così: è stato in prima linea per far arrivare in Parlamento il progetto di legge per dare alla Capitale i poteri che le spettano”. Parole distensive che odorano di tattica, di gioco d’equilibrio.

