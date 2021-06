Reform Party

“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme”. Ironia della sorte, la citazione di Enrico Berlinguer funziona alla perfezione per i riformisti milanesi (variamente lib-lab o ex-post) alla ricerca di un soggetto unitario. Che finalmente, a Milano, dopo lunghi anni di una diaspora spesso volontaria il soggetto unitario lo hanno trovato. Presentato nei giorni scorsi, ci sono Azione, Italia Viva, +Europa, Base e Civici. Una lista unitaria da schierare a fianco di Beppe Sala, anziché le tre, quattro sigle senza chance e probabilmente senza quorum. Idea seria, a cui prestare attenzione. Che va nel solco di quel riformismo “ambrosiano” pragmatico, anti ideologico, che è da sempre una parte del Dna milanese, come sa Sergio Scalpelli, uno degli animatori della non facile impresa. Dunque, bravi tutti a convincere Carlo Calenda e gli azionisti di Milano che andare soli, spaccando il fronte riformista, sarebbe stata una operazione autolesionista. Certo, il sindaco di Milano Beppe Sala (che ovviamente benedice) non se ne sarebbe poi troppo dispiaciuto, a dirla tutta. In fondo, in assenza di Gabriele Albertini quei voti comunque là finiranno, al Beppe, con o senza contenitore riformista, tradizionalmente pieno di buone idee ma non di voti determinanti. Quindi raggrupparsi per fermare il declino, tanto per citare. Ma allo stesso tempo una scelta coerente, e un segnale generale: perché tenere divise e irrilevanti visioni e aree politiche che la pensano allo steso modo? L’ora di provarci non è mai troppo tardi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni