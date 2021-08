Un commissario per liberare la scuola dei sindacati. Fioroni sveglia il Pd

“Il ritorno a scuola è una priorità assoluta. Talmente importante che urge uno sforzo collettivo di corresponsabilità da parte di tutti: dirigenti scolastici, docenti, famiglie e ovviamente sindacati: nessuno escluso”. L’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni non s’appassiona, se lo si trascina alla polemica politica contingente. Al Foglio continua a ripetere che “la fortuna della scuola italiana è quella di avere una comunità ampia”. E però se gli si chiede conto degli ostacoli che sta incontrando l’istituzione scolastica, alle prese con il rientro imminente nelle aule, non si nasconde e usa parole perentorie: “Bisogna prendere atto della realtà: e cioè che il virus non è scomparso, abbiamo la necessità di imparare a conviverci. Se a settembre si vuole rientrare in presenza bisogna mettere dei paletti rigidi, perché l’obiettivo è garantire la sicurezza di tutti: studenti e alunni”.

Quel che hanno manifestato le sigle sindacali nel comunicato di un paio di giorni fa è una netta contrarietà all’uso del green pass, nonostante nelle scuole il personale docente vaccinato superi oramai il 90 per cento. Ma la riapertura delle aule può rimanere ostaggio di una minoranza di No e boh vax?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE