Fuori gli alunni dalle biblioteche!

La scuola di Sottosopra immaginata dal M5s, tra No Vax e No Book

La proposta è così strampalata che perfino i suoi seguaci su Facebook l’hanno stigmatizzata: “E certo, così tutti gli insegnanti No Vax potranno imboscarsi nelle biblioteche”, le hanno scritto. Ma non è tanto sulle convinzioni che Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione del M5s, vanta in tema di lotta alla pandemia, che qui ci si vuole soffermare (e sì che ce ne sarebbe da dire). E’ invece sull’idea di scuola che la sottosegretaria Floridia ha, che vogliamo riflettere. Un’idea che emerge, forse in un lampo di sincerità involontaria e dunque significativa, quando la Floridia propone di non sanzionare i docenti privi di green pass, ma di spostarli “in luoghi dove non ci sono contatti con i ragazzi”.