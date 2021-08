Sindacati contro la scuola

Nell’indifferenza generale è passata quasi inosservata una notizia incredibile che avrebbe dovuto invece allarmare tutti coloro che lavorano ogni giorno affinché la scuola a settembre possa avere caratteristiche diverse dal drammatico ritorno di un anno fa. L’Italia durante la pandemia, lo sappiamo, è stata uno dei paesi che hanno sacrificato di più la scuola in presenza (è italiana la città che ha registrato il record di minori giorni di scuola in presenza: Avellino, solo 21 giorni senza Dad in un anno e mezzo) ed è stata uno dei paesi che hanno scelto di scaricare maggiormente sulla scuola parte delle inefficienze emerse durante la pandemia. Non si riesce a distanziare i cittadini sui mezzi di trasporto? E che problema c’è: si chiude la scuola. Non si riesce a fare il tracciamento? E che problema c’è: si chiude la scuola. Non si riesce a trovare spazio in più per fare lezione? E che problema c’è: si chiude la scuola. I nemici della scuola si annidano purtroppo ovunque; ma tra i nemici più subdoli emersi negli ultimi giorni, nemici che hanno scelto di sacrificare gli interessi della scuola per proteggere i propri interessi particolari, spiccano coloro che in teoria la scuola dovrebbero difenderla con i denti: i sindacati.

