"Giuseppe, così rompiamo". "Ma no, Luigi. Con Draghi va bene". La cena della pace tra Conte e Di Maio

Dopo il Cdm della discordia, la riconciliazione all'Arancio d'oro. Al tavolo, oltre all'ex premier e al ministro degli Esteri, anche Patuanelli e Olivia Paladino. E' il momento del chiarimento, dopo la telefonata di fuoco del pomeriggio. "Io i miei rivali li prendo per sfinimento", sorride Conte

Sui primi hanno preferito tutti soprassedere, ché la giornata era già stata pesante ed esigeva ancora il suo carico di fatica. Meglio un secondo di pesce, per stare leggeri. Vino bianco, ma senza esagerare. Eccoli allora, intorno allo stesso tavolo, i tre volti del grillismo di governo, tutti e tre diversamente reduci dalla stessa pena, l’abiura sulla “Spazzacorrotti”. Eccoli Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Stefano Patuanelli. Ed ecco anche, Olivia Paladino, già première dame ma sempre discreta, unitasi al trio perché tanto il ristorante scelto, l’Arancio d’Oro, era proprio lì, a metà strada tra il Grand Hotel di famiglia e la casa di via Fontanella Borghese che lei condivide col suo Giuseppe. Calamari alla griglia, pesce spada: il menu per la riconciliazione.