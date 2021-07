Sulla riforma della Giustizia Draghi disinnesca Conte e archivia Bonafede

A guardarla con gli occhi di chi a Palazzo Chigi ha gestito i lavori, il sugo della storia è soprattutto questo: che a meno di sei mesi dalla nascita del governo, il M5s rinnega la sua riforma e la battaglia in nome della quale accettò di far naufragare il governo precedente. E dunque a vederla sotto questa luce, nella prospettiva di chi, come Mario Draghi, è abituato a giudicare i processi sul lungo periodo, tutto il resto appare abbastanza irrilevante. Compresa la sceneggiata recitata dal M5s, che per l’intera giornata ha stravolto la grammatica istituzionale e perfino la logica dei rapporti di forza, se è vero che a un certo punto, a metà pomeriggio, quando tutto sembrava precipitare verso il caos anche davanti al Nazareno c’era chi scuoteva la testa. “I grillini sappiano che tra l’alleanza con loro e il sostegno a Draghi per tirare fuori l’Italia dalla crisi - sentenziava Lia Quartapelle, esponente della segreteria del Pd - non abbiamo dubbi scegliamo Draghi e l’Italia”. E forse è stata anche la consapevolezza dell’inconsistenza della minaccia paventata dai suoi rivali di giornata, l’evidenza dell’impossibilità per Giuseppe Conte di spingersi davvero fino alla rottura, che ha indotto Draghi alla calma. “L’intesa si troverà”, predicava cautela il premier davanti ai ministri di Forza Italia, che intanto ricevevano anche le rassicurazioni un po’ alienate di Luigi Di Maio.

