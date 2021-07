Gli scivoloni del Pd sulla giustizia

Il Pd, o meglio il suo segretario Enrico Letta, rifiuta di trattare qualsiasi pur modesta correzione alla legge Zan sulla repressione dell’omofobia, mentre si mostra assai compiacente per le richieste di modifica della riforma della giustizia penale richieste da Giuseppe Conte, nonostante l’abbia approvata in Consiglio dei ministri e abbia accettato in quella sede l’impegno a portarla all’approvazione senza modifiche. Questo comportamento contraddittorio si spiega (ma si giustifica?) con le prospettive di alleanze future o anche immediate. Letta è convinto che il centrosinistra sia competitivo alle prossime elezioni politiche solo se aggrega i 5 stelle, si candida a Siena dove conta anche sul loro appoggio, quindi è interessato a mostrare ampie disponibilità nei loro confronti, mentre sulla legge Zan rifiuta di trattare con l’arcinemico Matteo Salvini.

