Centinaio ci spiega cosa possono fare insieme Salvini e Renzi

“Non voglio pensare che ci sia accanimento nei confronti di Matteo Renzi. Sono un romantico e continuo a illudermi che la separazione dei poteri esista davvero”, il sottosegretario all’Agricoltura Gianmarco Centinaio è in vena di romanticherie, soprattutto in questi giorni di preparativi nuziali. Sabato infatti, in terra veneta, il leghista convolerà a nozze con la sua Silvia dopo due anni fidanzamento. Tornando alla politica e ai guai giudiziari dell’ex premier, Centinaio dice al Foglio: “Se i poteri dello stato sono separati, la politica non deve farsi condizionare dalle inchieste. Io non ho alcun imbarazzo a dialogare con Renzi né credo che Renzi provi imbarazzo nel dialogare con la Lega. I partiti sono fatti di persone, non solo di ideologie. Le persone possono sbagliare, anche i magistrati sbagliano. All’esito del procedimento, vedremo se nella vicenda di Renzi la magistratura ha avuto ragione o ha sbagliato. Nel secondo caso, sarebbe bello se qualcuno avesse l’onestà intellettuale di ammettere: ho sbagliato. E’ troppo facile indagare su un personaggio pubblico, darlo in pasto alla stampa e poi riportare la notizia dell’assoluzione a pagina cinquanta, magari accanto agli annunci funebri”.

