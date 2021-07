L'ora di un whatever it takes di Salvini e Meloni contro i No vax

Le lettere al direttore Claudio Cerasa del 15 luglio 2021

Al direttore - Un numero significativo di insegnanti non si è ancora vaccinato. Non sarebbe opportuno estendere l’obbligo, già esistente per il personale sanitario, anche ai docenti? Mi auguro che il governo, in un contesto in cui diversi stati europei decidono l’obbligatorietà del green pass per accedere a molti servizi, faccia prevalere il diritto alla salute della collettività rispetto ad alcuni discutibili diritti individuali di libertà.

Bruno Cassinari

Condivido.

Al direttore - Sono un medico e sicuramente non sono di sinistra. Ecco perché vi scrivo, perché mi dispiace la cantonata che la destra sta prendendo su pass e vaccinazioni più o meno obbligatorie o fortemente “consigliate”. La libertà individuale ha limiti morali e sociali, limiti dovuti a mio avviso alle assunzioni di responsabilità di ciascuno; la responsabilità dell’individuo è quella che rinforza la sua libertà e ne giustifica il più o meno ampio margine. Più siamo responsabili più meritiamo e guadagniamo in libertà, meno lo siamo più ci esponiamo alle decisioni che ci vengono quotidianamente propinate per “socialmente utili” e spesso “molto” utili a chi le ha create (la sinistra è campione in questo tipo di atteggiamento). Nel caso della vaccinazione è lecito rifiutarla, ma la responsabilità del rifiuto va assunta su di sé, come ci si assume (e lo si fa, purtroppo a mio avviso, troppo spesso) la responsabilità della scelta di un medico omeopata o comunque alternativo piuttosto che del medico di medicina generale o dell’ospedaliero che ci passa il Ssn. Del resto, da destra, dovremmo vedere con piacere l’avvento di un sistema sanitario un poco più mutualistico / assicurativo piuttosto che l’attuale protettivo / burocratico / regionalista; e allora, perché rifiutare un atteggiamento che avvicina al modello comportamentale delle assicurazioni sanitarie: “Tu assumi un corretto stile di vita, io mutua ti facilito la permanenza sotto l’ombrello di protezione, ma se salti con il paracadute o con l’ala, se fai sport estremi, se non ti vaccini (mica solo per il Covid) io assicurazione / mutua sono obbligato a tutelarmi avvisandoti e rialzando il premio o escludendo certe coperture. Insomma, gli incentivi a un comportamento che garantisce tutti verso una protezione maggiore e pertanto alla tenuta organizzativa ed economica di un sistema sanitario, vanno sostenuti e non combattuti con le modalità che utilizzerebbe il più cieco libertario No vax, No tav, No etc. Saluti.

Roberto Raggi

Al direttore - Aderisco alla campagna per fare in Italia quello che Macron ha fatto con il green pass: la libertà di non vaccinarsi è come quella di guidare un’auto senza freni davanti a una scuola.

Marco Bentivogli

Un amico mi segnala qualche dato utile da considerare sull’efficacia dei vaccini e sulla possibilità per un paese vaccinato di convivere anche con le varianti più aggressive. Due esempi. Nel Regno Unito e in Spagna negli ultimi quaranta giorni si è passati da 2.000 casi al giorno a 30-40 mila casi al giorno. Numeri spaventosi, sì, ma il numero di morti resta tutto sommato contenuto, dai 20 ai 50 al giorno, e anche i ricoveri in terapia intensiva (in Spagna, il tasso di occupazione degli ospedali è del 3,49 per cento). A febbraio, con gli stessi numeri di oggi, senza vaccini, ci sarebbero stati il 2 per cento di morti. Oggi i morti sono circa lo 0,1 per cento. Anche i contagi saliranno in Italia ma più il tasso di vaccinazione salirà e più il tasso di mortalità scenderà. Non è un’equazione difficilissima: più vaccinati ci sono più libertà avremo. A proposito: ma Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che hanno rimproverato Macron per la sua ottima idea di incentivare le vaccinazioni attraverso un uso diligente e non farlocco del green pass, quando si vaccineranno? E soprattutto: perché nei mesi più importanti della vaccinazione, sapendo che i No vax si annidano tra i propri elettori, non hanno ancora messo in campo il proprio whatever it takes per spingere a vaccinarsi tutti, compresi gli scettici? Attendesi foto, grazie.