È ora di occuparsi anche delle carceri italiane, anche se non c'è un Orbán da denunciare

Al direttore - Ho letto con interesse l’analisi del voto in Basilicata pubblicata sul Foglio di cui condivido molti aspetti. E’ evidente come il Pd che si appiattisce sul M5s e cede alle richieste di Giuseppe Conte sia destinato alla sconfitta. La chiusura pregiudiziale al centro non solo è un errore tattico, ma costituisce anche un modo di fare politica che non è il nostro. E l’operazione Basilicata lo dimostra: la nostra è una visione nuova e dinamica del centro. Un’area politica riformista, liberale, popolare, europeista, che non fa la scelta aprioristica di schierarsi con il centrosinistra e non ha una collocazione stabile in quel campo, soprattutto se “largo” ed egemonizzato dal Movimento 5 stelle. Ma che si muove sulla base dell’interesse dei cittadini e dei territori, e riesce, con la sua presenza, a spostare le coalizioni su posizioni più liberali. La stessa funzione virtuosa che esercita quando governa con il centrosinistra, rendendolo più riformista. Questo modo di intendere l’azione del centro parte con le comunali di Genova, dove portammo avanti una operazione molto simile, raggiungendo poi risultati analoghi: un ridimensionamento della destra e una amministrazione più equilibrata. Numeri alla mano, il centro in Basilicata vale il 15 per cento, senza il quale Bardi non avrebbe vinto. Naturalmente, è uno schema che non si può applicare ovunque e, meno che mai, a livello nazionale ma devono esserci precise condizioni: un candidato credibile, moderato, una persona del fare che mette al primo posto l’interesse dei cittadini, come Vito Bardi in Basilicata e Marco Bucci a Genova, o Luciano D’Amico in Abruzzo sul versante opposto. Un altro dato da sottolineare è che, quando ci presentiamo con queste formazioni centriste con forti connotazioni territoriali, come Orgoglio lucano, alleate del centrodestra, i nostri candidati ottengono risultati straordinari. E non lo facciamo con i cosiddetti cacicchi. Ma con donne e uomini impegnati sul territorio, non capibastone. Ricordo i casi di Davide Falteri, Mauro Avvenente e Arianna Viscogliosi a Genova, ma anche Mario Polese e Luca Braia in Basilicata. Polese è stato rieletto consigliere, mentre Braia non ce l’ha fatta per pochissimo ma ha ricevuto una valanga di voti a Matera. La nostra visione di centro è molto pragmatica: da riformisti, facciamo politica per incidere sulla vita delle persone, non per sventolare bandierine. Lo facciamo sui territori e in Parlamento, con voti che non sono mai pregiudiziali ma sempre nel merito. Lo facciamo alle europee, dove il sistema proporzionale ci permette di presentarci al centro con la lista degli Stati Uniti d’Europa. L’obiettivo è quello di essere determinanti nell’accompagnare l’Europa ad abbandonare la grigia strada della burocrazia per imboccare quella delle riforme istituzionali e della politica. La nostra strategia punta a un’ampia affermazione dei riformisti per farli contare di più a tutti i livelli di governo. E nonostante il rifiuto di Calenda, che non ha voluto, secondo me sbagliando, dare il suo contributo, siamo comunque andati e saremo la vera rivelazione di queste elezioni.

