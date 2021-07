Ddl Zan, le truppe di Renzi e Salvini: "Matrimonio? No, è solo un incontro occasionale"

Alla fine di una giornata confusa, la partita della legge contro l'omotransfobia finisce con 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti. Salvini: "Nessun problema ad essere d'accordo con Renzi. Anzi, se venisse a firmare il referendum sulla giustizia sarei contento"

"Dove sta il problema? Anzi, se venisse a firmare il referendum sulla giustizia sarei contento", dice al Foglio Matteo Salvini a proposito dell'altro Matteo e dalla "strana" comunione di intenti sul ddl Zan che oggi è arrivato in aula in Senato. Alla fine di una giornata confusa, la partita della legge contro l'omotransfobia finisce con 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti: respinte le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. Contro anche Italia Viva. "Si faccia l'accordo" dice Matteo Renzi durante il suo intervento. Una strana unione civile tra i due Matteo? "Non credo proprio", se la ride Simone Pillon (Lega) ma "cambiare idea e trovare un'intesa è il lavoro del politico". "Non c'è un accordo con la Lega", dice Davide Faraone entrando a Palazzo Madama, due ore prima di applaudire Salvini alla fine del suo appello a modificare lo Zan.