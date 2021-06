Quale sindaco per Roma? Tu chiamale se vuoi elezioni...

Come con i camerieri per la stagione estiva, sfiancati dal reddito di cittadinanza, ormai non si trova più nessuno disposto a fare il sindaco di Roma. I candidati vanno pregati, coccolati, oppure messi nelle condizioni di non poter dire di no. Persino Calenda, il più scalmanato sui social, non si capisce se corre veramente da sindaco o se sfrutta invece l’occasione per diventare un influencer su Instagram. L’immagine del suo faccione sui numerosi autobus che prendono fuoco è comunque forte, “buca”. Ed è subito Roma.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni