Onore all'Azelio

Sembra una delle migliori pagine di Age & Scarpelli. Roma. Lungotevere Aventino. Esterno giorno: sotto il sole accecante della primavera romana, alla presenza delle autorità, il capo dello stato, Sergio Mattarella, della sindaca, Virginia Raggi, dei presidenti di Camera e Senato e dei figli Claudio e Gabriella Ciampi, si inaugura la targa dedicata all’ex presidente della Repubblica. Tutto è pronto per questo nuovo e scintillante, “Largo Azeglio Ciampi”, nei pressi del sontuoso “Giardino degli Aranci”. Il drappo sta per essere rimosso, la fanfara è pronta, petto in fuori, ma all’improvviso la cerimonia si blocca. Pare che la targa sia scheggiata. Forse dei vandali nella notte, chissà. Solo che l’accecante luce romana non perdona. Si vede bene in trasparenza che lì sotto al drappo, scolpito nel marmo, a futura memoria, c’è scritto “Azelio”. “A-ze-lio”. Senza la “g”. Come “Orgolio e pregiudizio”, come il “giojeiière” di “Boris”, come il produttore Peppino Amato che diceva di Fellini “è una pietra emiliana della storia del cinema”. Come Lo Turco ne “La Banda degli Onesti” (che è davvero il film-manifesto del Movimento cinque stelle) che corregge “Cavagliere del lavoro”, “scolio”, “l’ho ogliata”, mentre prende a sganassoni il garzone di bottega.

