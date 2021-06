Tutti i bivi sulle riforme

Chi lavora con Mario Draghi racconta in questi giorni che il presidente del Consiglio è sempre più intenzionato a “cambiare mestiere” a fine anno. Il presidente del Consiglio dava per scontato il movimentismo di Matteo Salvini. Ma il leader della Lega, alla fine della festa, ragionano a palazzo Chigi, non tira mai la corda per spezzarla. Draghi non si aspettava invece il movimentismo a singhiozzo del Partito democratico. Che complica le cose al governo, perché mentre si sa dove va a parare Salvini, capire la ratio della mosse dem è invece assai più difficile. Tanto più che dentro al Pd il tiro al segretario è già ricominciato. In maniera soft, ma non accenna a fermarsi: in ballo ci sono le candidature alle prossime elezioni politiche. E’ normale che Enrico Letta voglia sceglierle lui. E’ normale che le correnti vogliano arginarlo. Se prendesse sul serio i pieni poteri, le componenti dem si ritroverebbero più che dimezzate nel prossimo Parlamento. Un prezzo che non sono disposte a pagare. Per questa ragione è già cominciato il lavorio di logoramento del leader. E Draghi che avrebbe cose più importanti da fare, del genere portare l’Italia non solo fuori dalla pandemia, ma anche dalla recessione, si è reso conto che di questo passo nemmeno l’alleato pd gli sarà utile.

