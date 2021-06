Gelmini stronca Salvini: "Federazione? No a fusioni a freddo o operazioni fulminee"

La ministra azzurra interviene in prima persona nel dibattito in corso nel centrodestra. "Ho forti perplessità sulla federazione. Penso che la storia, i valori e l’identità di Forza Italia vadano difesi e rilanciati, e non annacquati in soggetti nuovi"

Innanzitutto, una questione di metodo. “Una decisione come quella di federarci con la Lega non può essere il frutto di un’operazione fulminea, ma deve essere discussa, approfondita e valutata con attenzione all’interno degli organismi di partito: serve tempo, coinvolgimento e riflessione", ci dice Maria Stella Gelmini, intervenendo sul dibattito in corso in senso al centrodestra. "E' stato proprio il presidente Berlusconi a comunicarci, la scorsa settimana, l’intenzione di voler convocare, oltre ai gruppi parlamentari, anche i coordinatori regionali e il Comitato di Presidenza di Forza Italia. Questo per quanto riguarda il metodo", spiega la ministra azzurro.