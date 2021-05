Ci vuole certo una bella pazienza, in questi giorni, a essere Roberto Gualtieri, per dirla con il titolo di “Essere John Malkovich”, film cult del 1999 in cui un burattinaio e una ragazza scoprono un tunnel che permette di entrare nella mente dell’attore. E certo si divertirebbe di più, Gualtieri, infine se non finalmente candidato pd a sindaco di Roma, con tanto di primarie in mezzo e dopo mesi di anticamera e anzi (quasi quasi) di panchina, ché Gualtieri, da ministro dell’Economia che era, non riconfermato da Mario Draghi ma datosi disponibile a correre per la città in cui nessuno pareva volersi candidare, si è visto sfumare davanti a giorni alterni, per poi vedersela ricomparire d’un tratto, la possibilità di correre davvero. E non dev’essere stato piacevole sentirsi dire che sì, “grazie Roberto, ti siamo grati”, ma anche “Roberto aspetta, vediamo che fa Zingaretti”.

