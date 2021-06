Roma, stallo Salvini-Meloni. Pezzi di FdI contro Michetti e la base leghista: "E Calenda?"

Si vedranno per rivedersi e decideranno di non decidere. Perché se Milano è una partita tutta in salita, Roma no, non lo è. “Si può vincere”. E dunque Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e il resto della compagnia cantante del centrodestra si incontreranno oggi senza tante pretese risolutorie. Siamo ai veti incrociati e ai candidati fatti sondare. Intanto, tutti si annusano. L’altro giorno Salvini era a Fatima e così ha spedito Claudio Durigon a colazione con Enrico Michetti per capire se potrà avere la benedizione della Lega. Il prof non convince il Carroccio, non piace a Forza Italia e, notizia, ci sono malumori dentro FdI.

