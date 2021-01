La sim di Gasparri

Datemi una scheda sim e vi risolleverò Forza Italia. “Quando telefono a qualcuno e dico che sono Maurizio Gasparri non servono presentazioni. Insomma a Roma, senza false modestie, sono conosciuto”. Il problema, semmai, è Forza Italia, a Roma. “Certo – risponde il senatore azzurro, già ministro, già colonnello di An e del Pdl, già ragazzo di via Milano –: l’esperienza nel 2016 di Marchini candidato sindaco è stata un naufragio. Adesso bisogna ricostruire”. E Maurizio Gasparri è il commissario di FI nella Capitale. Ieri mattina stava in Senato per la manovra, il pomeriggio eccolo spuntare a Ostia, stabilimento Venezia. “Sono andato dai balneari, che Raggi usa come un feticcio facendoli passare per delinquenti: sono imprenditori onesti che meritano di essere ascoltati”. Poi che fa? “Poi vado nei Caf, nelle bocciofile di Centocelle, nelle borgate, a Tor Vergata, l’altro giorno mi sono preso un the pure in via Lenin. Sì, a Roma c’è pure via Lenin”. Si diverte? “Un sacco, mi sembra di essere ritornato a quando facevo politica da giovane: si parla con le persone, si porta avanti il tesseramento. Questa città è ridotta malissimo”.

