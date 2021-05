"Meglio tardi che mai". Le reazioni politiche alla lettera di scuse del ministro Di Maio

Dopo il dietrofront del ministro grillino sulla gogna. "Se il M5s cambierà la differenza si vedrà tutta qui: sul garantismo e sul rispetto dello stato di diritto"

Dopo la notizia dell'assoluzione in appello di Simone Uggetti, ex sindaco Pd di Lodi, nel processo per il “caso piscine”, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento sul Foglio scrive che "una cosa è la legittima richiesta politica, altro è l'imbarbarimento del dibattito, associato ai temi giudiziari" e ammette di avere contribuito anche lui, con il M5s, "ad alzare i toni e a esacerbare il clima", citando il caso del sindaco di Lodi.

Pubblicità

"Sul caso Uggetti fu lanciata una campagna social molto dura a cui si aggiunse il presidio in piazza, con tanto di accuse alla giunta di 'nascondere altre irregolarità' - prosegue - Ironia della sorte, quando terminai il mio comizio in piazza a Lodi, poche ore dopo, i media diedero notizia di un procedimento giudiziario per abuso di ufficio a carico di Filippo Nogarin, allora sindaco M5s di Livorno". Il ministro degli Esteri dice di averci scritto questa lettera "perché è giusto che in questa sede esprima le mie scuse all'ex sindaco di Lodi e rivolga a lui e alla sua famiglia i migliori auguri per l'esito di un caso giudiziario nel quale il dottor Uggetti, con forza, tenacia e dolore è riuscito dopo anni a dimostrare la sua innocenza".

E da questa mattina, sul tema, stanno arrivando molte reazioni politiche.

"Cinque anni dopo Di Maio si scusa. Pubblicamente", scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "Creando un 'clima infame' hanno vinto le amministrative 2016. Ma adesso si scusano, segno che qualcosa sta davvero cambiando. Meglio tardi che mai".

Cinque anni dopo Di Maio si scusa. Pubblicamente. Creando un “clima infame” hanno vinto le amministrative 2016. Ma adesso si scusano, segno che qualcosa sta davvero cambiando. Meglio tardi che mai. https://t.co/PfsZZUZvWi — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 28, 2021

"Non posso essere accusato di simpatie verso Luigi Di Maio, ma la lettera che ha scritto al Foglio è un grande passo avanti. E occorre riconoscerlo", scrive sul suo profilo Twitter il ledaer di Azione Carlo Calenda.

Non posso essere accusato di simpatie verso @luigidimaio, ma la lettera che ha scritto a @ilfoglio_it è un grande passo avanti. E occorre riconoscerlo. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 28, 2021

Anche il deputato Pd Andrea Romano, portavoce di Base riformista, dice "Bravo Di Maio a scusarsi con Uggetti e a condannare ora e per sempre 'l’uso della gogna come strumento elettorale'. Se M5s cambierà - e dobbiamo augurarcelo - la differenza si vedrà tutta qui: sul garantismo e sul rispetto dello Stato di diritto".

Bravo @luigidimaio a scusarsi con #Uggetti e a condannare ora e per sempre “l'uso della gogna come strumento elettorale”. Se #M5s cambierà - e dobbiamo augurarcelo - la differenza si vedrà tutta qui: sul #garantismo e sul rispetto dello Stato di diritto @ilfoglio_it pic.twitter.com/cbXynzlLIy — Andrea Romano (@AndreaRomano9) May 28, 2021

"Con una doverosa, tardiva, non scontata lettera di scuse per la gogna mediatica su cui il Movimento 5 Stelle ha costruito una carriera, Di Maio, tra le altre cose, evidenzia come la leadership non sia prendere il cartellino e aspettare il proprio turno quando sarà", aggiunge il dem Filippo Sensi.

Con una doverosa, tardiva, non scontata lettera di scuse per la gogna mediatica su cui il Movimento 5 Stelle ha costruito una carriera, Di Maio, tra le altre cose, evidenzia come la leadership non sia prendere il cartellino e aspettare il proprio turno quando sarà — nomfup (@nomfup) May 28, 2021

Guido Crosetto cita Eduardo De Filippo, nella commedia Il Sindaco del rione Sanità: “Un uomo è veramente tale, quando sa fare anche marcia indietro.” E aggiunge: "La differenza tra chi lo è e chi no, si può notare, sulla vicenda Uggetti, tra Di Maio e Toninelli".

L'ex ministro dei Trasporti infatti non ha ammesso di essersi sbagliato né chiesto scusa.

“Un uomo è veramente tale, quando sa fare anche marcia indietro.” (Il Sindaco del rione Sanità - E. De Filippo)



La differenza tra chi lo è e chi no, si può notare, sulla vicenda #Uggetti, tra Di Maio e Toninelli. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 28, 2021

Gennaro Migliore prende atto delle scuse e della novità. E chiede una dimostrare tutto ciò sulla riforma della giustizia

Ho trovato la lettera su @ilfoglio_it di @luigidimaio molto interessante. Chiudere con la stagione del giustizialismo non sarà una passeggiata per chi ne ha utilizzato i veleni, ma è proprio per questo che siamo di fronte a un fatto nuovo è importante. Ora riformare la giustizia — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) May 28, 2021

Per Dario Nardella quello di Di Maio è "un gesto coraggioso e non scontato. Mi auguro che in molti lo seguano. Mai più gogne mediatiche e politiche per una vera cultura della legalità".

Quello di @luigidimaio è un gesto coraggioso e non scontato. Mi auguro che in molti lo seguano. Mai più gogne mediatiche e politiche per una vera cultura della legalità. pic.twitter.com/zt2eBrIchj — Dario Nardella (@DarioNardella) May 28, 2021

"Nessuno potrà risarcire l'ex Sindaco di Lodi per quello che ha perso e sofferto, oggi però le scuse di Di Maio sono un fatto politicamente rilevante. In politica a volte si matura e si cambia e questo è quello che mi auguro avvenga per i 5 stelle", così sulla sua pagina Facebook scrive Alessandro Alfieri, senatore Pd e coordinatore nazionale di Base Riformista, che ai tempi dell'arresto di Simone Uggetti era segretario regionale della Lombardia.



Renato Schifani, senatore di Forza Italia e consigliere di Silvio Berlusconi, si augura "che le pubbliche scuse del ministro Di Maio siano un ravvedimento politico pieno, serio e duraturo, capace di far rientrare il dibattito sulla giustizia, ivi compreso quello sulla prossima riforma, nell'alveo dei principi costituzionali". Anche perché, continua l'esponente azzurro, "l'evoluzione di una forza che ha alimentato e incoraggiato i peggiori sentimenti giustizialisti, facendone il suo cavallo di battaglia, è più che auspicabile. È un percorso di maturazione che metterebbe in discussione l'essenza stessa del grillismo ma che renderebbe un buon servizio alla nostra democrazia''.