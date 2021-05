Così l'eredità “dello zio d'America” può aiutare il welfare. Esempi europei

Giù le mani dal sudato gruzzolo lasciato dal babbo, dalla casa dei nonni. No invece, facciamo di una parte di quel gruzzolo una dote per i diciottenni italiani, prelevando soltanto l’un per cento a chi riceve un’eredità superiore a cinque milioni. A spegnere sul nascere le consuete scaramucce in tema di tasse di successione ci ha pensato il missile contraereo di Mario Draghi, praticamente in tempo reale: “Non è il momento prendere soldi ai cittadini, ma di darli”. Una discussione nemmeno iniziata e già sprecata, al solito. Eppure l’argomento esiste, basta guardare all’estero per accorgersene. Quanto sarebbe stato più interessante – e con un po’ di coraggio anche produttivo – se Enrico Letta, invece della solita proposta da vecchia sinistra (destinata a ottenere molte risposte rapaci, niente a che vedere con quella di Draghi) avesse provato a ragionare su un’altra idea, che del resto è realtà anche nella “sua” Francia. In materia di imposte di successione, l’argomento più interessante è questo: il destino dei patrimoni “estinti” e la loro possibile utilità sociale.

