La conferenza stampa di Draghi sul decreto Sostegni-bis

Dopo le riaperture, i ristori. Nella mattinata di giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sostegni-bis, a vantaggio delle attività economiche chiuse e dei settori più danneggiati da questi mesi di lockdown: previsti oltre 15 miliardi a fondo perduto. Alle 16, Mario Draghi ha spiegato i dettagli della manovra in conferenza stampa: "E' un decreto in parte diverso dal passato", spiega il premier, "perché guarda al futuro, ad un paese che si riapre ma che allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di procedere ad aperture graduali con rischio calcolato: questo è in gran parte il frutto della campagna vaccinale seguita dal governo sin dalla sua fondazione. Ci sono stati degli importanti successi logistici, dai punti di somministrazione alla percentuale di dosi inoculate. Ma la soddisfazione più grande è stata la sterzata sulle classe d'età della vaccinazione: in due mesi è cambiato tutto. E questo ci ha permesso di guardare avanti: il numero dei pazienti in terapia intensiva si è dimezzato, quello dei ricoveri ordinari si è ridotto del 60 per cento. Sono dati significativi, che consentono decisioni coraggiose. Ciò non significa abbassare la guardia, ma ripartire con responsabilità".

Pubblicità

In aggiornamento