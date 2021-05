Da Giorgetti a Italia Viva, tutti contro Letta: "No alla tassa di successione"

Dote ai giovani con i soldi della tassa di successione: no da Forza Italia, IV, Lega... e Giorgetti ci scherza su

"Boh!" è la prima risposta di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, quando gli si chiede se la proposta Pd di una dote per i diciottenni attraverso l’innalzamento della tassa di successione sui patrimoni oltre un milione di euro possa essere la soluzione. E il ministro si concede una battuta: "Dote e corredo gli facciamo pure!".

Il capogruppo leghista Massimiliano Romeo, pur riconoscendo la necessità di aiutare giovani, famiglie, persone bisognose, è nettamente contrario: "Noi non vogliamo assolutamente aumentare le tasse". Proposta bocciata anche da Davide Faraone di Italia viva:" Noi siamo contrari a ogni aumento di tasse… È ancora più folle pensare a aumentare le tasse quando c'è un paese in piena pandemia". E Lucio Malan, di Forza Italia: "Mi sembra una tipica proposta demagogica". Un fronte comune contro la mossa di Letta che, nella conferenza stampa di oggi, è stata scartata dallo stesso Mario Draghi: "E' il momento di dare i soldi ai cittadini, non di toglierli".