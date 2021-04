Bellanova: "La gestione dell'emergenza Covid di Emiliano in Puglia? Un disastro”

“Caos”: questa è la parola ricorrente nella riflessione di Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva e viceministro delle Infrastrutture, quando affronta il tema della gestione dell’emergenza pandemica nella Puglia, governata dal presidente Michele Emiliano. Che cosa non sta funzionando nella regione? “Pianificazione, organizzazione, rispetto delle persone, soprattutto delle persone più fragili: sono questi - spiega - gli elementi che sopra ogni cosa sono mancati in Puglia e che hanno determinato il caos in cui sono precipitati i cittadini pugliesi. Caos ancora nelle ultime ore verificatosi, come documentato dai media, nell’hub della Fiera del Levante di Bari, confermando quanto ogni giorno leggiamo e ci dicono decine e decine di cittadini su una campagna vaccinale disorganizzata e caotica, non in grado di garantire le vaccinazioni secondo le priorità definite dal governo”.

