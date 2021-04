Emiliano si infila nelle chat delle mamme per dire "non andate a scuola"

Il governatore della Puglia raggira Draghi: piani vaccinali dribblati e sulla scuola libero di agire come vuole. Speranza, ci sei?

Erano state nette le parole del presidente Draghi durante la conferenza stampa per la presentazione del decreto del 26 marzo, con cui annunciava la riapertura delle scuole dopo Pasqua anche in zona rossa: “Ci sono state scelte di chiusura della scuola da parte dei governatori che dovranno essere riconsiderate alla luce della scelta del governo di dare priorità alla scuola”. Si riferiva alle ordinanze con cui alcuni presidenti di regione, tra tutti Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, hanno chiuso in questi mesi le scuole indipendentemente dall’indice di contagio e dal colore di rischio della zona.