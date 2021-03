I veri furbetti dei vaccini

Per inquadrare il vero disastro della campagna vaccinale, bisogna farsi un giro in Puglia e capire che danno possono fare i governatori che offrono i vaccini non ai più fragili ma a chi vogliono loro

"Il piano vaccini in vigore è l’ultimo approvato, il 10 marzo, dalla conferenza stato regioni”, ha detto mercoledì mattina il ministro Speranza in audizione alla Camera, rispondendo a una domanda dell’onorevole di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato. Il piano di Speranza è quello che regolamenta, o almeno dovrebbe, le direttive generali sulla campagna vaccinale e i destinatari della stessa. Quello che sia il ministro sia il commissario Arcuri avevano sempre detto che “è stato approvato dal Parlamento e solo in quella sede può essere modificato”. Una risposta comoda per allontanare tutte le richieste, alcune anche legittime, fatte da parte di sindacati o corporazioni che volevano essere inserite prioritariamente nelle categorie da vaccinare. Ma la priorità europea è sempre stata prima abbassare decessi e affollamento ospedaliero, e quindi vaccinare innanzitutto anziani e soggetti fragili con comorbilità.