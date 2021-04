Che succede se in Puglia hai disabili gravi da vaccinare. Un test

"Dall’accordo stato regioni votato all’unanimità l’11 marzo, i disabili come gli anziani e i fragili, sono la priorità assoluta del piano vaccinale. Se qualche disabile ancora aspetta il vaccino può segnalarlo all’autorità nazionale che deve garantire questa priorità”. Sentite queste parole in diretta domenica sera a Rai3 dal ministro Speranza, ieri mattina ho cercato, come suggerito, di contattare l’autorità nazionale, per segnalare, nel mio caso, un paziente disabile grave allettato di 93 anni che avendo effettuato la prenotazione per il vaccino in Puglia l’8 febbraio ancora attende. Il primo passo è cercare di capire chi è quest’autorità nazionale. Penso subito al generale Figliuolo, quale autorità più di lui con penna sul cappello di feltro e stellette?

