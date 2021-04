"La Puglia occulta i dati sui vaccini", ci dice il consigliere Amati

In regione i sacerdoti e i dipendenti comunali vengono vaccinati prima degli ultraottantenni. "Arbitrarietà inaccettabile e gestione da commedia. Non si può far dire ai numeri ciò che non dicono". Parla l'esponente del Pd pugliese

Com'è possibile che in Puglia, in spregio a qualsiasi ossequio al piano vaccinale del generale Figliuolo, si stia procedendo indefessi alla vaccinazione di sacerdoti, dipendenti comunali (ultimo caso oggi a Martina Franca) e delle società pubbliche regionali? Qual è il criterio che ha permesso alla regione terz'ultima per numero di dosi somministrate (la campagna per vaccinare gli under 80 partirà solo il 12 aprile) di eludere la priorità di mettere in sicurezza i più fragili? "Non c'è scritto da nessuna parte che queste categorie dovevano godere di un accesso prioritario", dice al Foglio il consigliere regionale del Pd Fabiano Amati. Che da qualche settimana denuncia le lentezze e l'arbitrarietà della campagna vaccinale che pian piano sta derubricando la Puglia a trafiletto esotico in cui si denunciano sempre nuove stramberie giornaliere. "Inizialmente il problema è stato l'eccesso di burocrazia, che ha causato una lentezza delle somministrazioni nei centri vaccinali. Poi ovviamente la questione dei furbetti, con le somministrazioni che sono avvenute nella più completa e inaccettabile discrezionalità sin dall'inizio, quando le dosi Pfizer, destinate agli operatori sanitari e al personale scolastico, con l'allargamento delle maglie interpretative sono state sottratte agli anziani. Ma con il subentro del piano Figliuolo la divisione per categorie, che ricorda l'Italia delle corporazioni, sarebbe dovuta cessare. E invece adesso spuntano i sacerdoti...In cui, devo dire, ravviso un malinteso dottrinale in materia di misericordia".