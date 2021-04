Quasi quasi mi faccio partito

Da Berlusconi a Segni, da Antonio Di Pietro a Giuseppe Conte. La tentazione della politica è mettersi in proprio

Dai primi anni Novanta a oggi il fenomeno ha assunto una certa regolarità: dipenda dalla crisi dei partiti, dall’affermarsi della società dello spettacolo, dal modo tutto particolare in cui le due cose si sono intrecciate in Italia, sta di fatto che nella vita di un personaggio pubblico che acquisti un minimo di popolarità, prima o poi, arriva sempre il momento in cui qualcuno – gli amici, gli osservatori, i rivali – comincia a mormorare, poi a ripetere ad alta voce, infine a gridare ogni cinque minuti: “Vuole farsi un partito”.