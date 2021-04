M5s, ecco Conte tra doppio mandato e Casaleggio: il leader del "ma anche"

Caro Di Maio, caro Fico, cari big: finita questa legislatura andrete tutti a casa, come ha già anticipato Beppe Grillo. Sarà davvero un Conte d’aprile, nel senso del pesce, per i settanta e oltre notabili del M5s arrivati a fine corsa? Sarà davvero così violenta questa apparizione del futuro leader grillino via Zoom? Pare proprio di no. L’ex premier non dovrebbe terremotare i nervi tesissimi della platea che lo attende con ansia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni