Cap, sms e altri ferri vecchi di Aria che affossano la Lombardia

Con ventuno mesi di ritardo, ieri il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha azzerato il cda di Aria, l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, responsabile tecnica del disastro delle prenotazioni dei vaccini e oggetto di pesanti critiche da parte di Guido Bertolaso e di Letizia Moratti. I bug di Aria sono così tanti da poterne fare un desolante romanzo e in gran parte derivano da disfunzioni informatiche e persino di geolocalizzazione. Non fosse che poi c’è la politica. Si va dagli sms di convocazione mai spediti o giunti addirittura il giorno dopo, o le convocazioni in più rispetto alla disponibilità in loco (si infuriò Bertolaso), al sistema di prenotazione andato presto in tilt. In più ci sono gli errori di localizzazione (persone inviate in centri distanti molte decine di km) dovuti a un sistema di geolocalizzazione disfunzionale su cui Aria (erede della fallimentare Lombardia Informatica) ha deciso di lavorare, che non considera le percorrenze reali (in una regione con tantissimi comuni e geograficamente diseguale) e basato su Cap non aggiornati. E’ così che molte persone, spesso anziani, sono state assegnate a centri vaccinali fuori zona o provincia.

