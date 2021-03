La fronda spiegata a chi non vuole capirla

Qui ci vuole la spiega, per i duri di comprendonio. Si può essere draghiani o draghisti ortodossi, zelanti, della prima ora, sansepolcristi del draghismo, gente che voleva ripartire da Draghi in tempo non sospetto, e si può augurargli il successo, il Quirinale, ogni altro compimento a lui e a tutti noi un buon esito dalle varie crisi sotto la sua guida illuminata. Si può amare la sua formazione, il curriculum, il tono, il bracco ungherese, l’eloquio tranquillo, la campagna umbra, il silenzio, perfino il volto da gesuita classico. Questo però non significa che alla mattina uno si alza e recita tre Draghi noster qui es in coelis (cit. da Twitter), non significa lodare estasiati il fondale blu Madonna della sua conferenza stampa, non implica la svalutazione di un anno e qualche mese di governo contiano della pandemia, il lavoro di Speranza e degli esperti, non significa ignorare l’ovvio, il ritardo contiano del governo dei migliori, le liti contiane, il mezzo condono contiano, i compromessi necessari a qualunque tipo di governo e di maggioranza, e immaginare una campagna vaccinale che passa dall’inefficienza criminale arcuriana (che balla sconsiderata!) all’efficienza beatificante perché un generale degli alpini, esperto di logistica, dà fuoco alle polveri in tv da Fazio.

