“Gli avversari di Salvini devono trovare una via diversa da quella giudiziaria per combatterlo”

“Mi auguro che Salvini non vada a processo”, dice il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite di Agorà su Rai 3, “ma non penso sia uno scandalo se si voterà sì all'autorizzazione a procedere. Perché in questo caso non c'è accanimento, né volontà di fare politica attraverso le procure. C'è la presa d'atto di un atteggiamento politico preciso espresso da Salvini: l'idea – rivendicata dal segretario leghista – che i voti ricevuti ti permettano di considerarti al di sopra della legge”.



Il vero processo che serve su Salvini Si può governare l’immigrazione rispettando lo stato di diritto. Si può proteggere l’Italia senza opporre sicurezza e umanità. Perché i partiti che vogliono archiviare il trucismo salviniano possono trovare alternative diverse dalla via giudiziaria

“Invece - prosegue Cerasa – c'è un principio importante che dovrebbe costituire il vero processo politico a Salvini. Quando si parla di diritto del mare ci sono alcuni doveri a cui gli stati devono adempiere. Salvini sta cercando di dimostrare anche in queste ore che la sicurezza dell'Italia è incompatibile con lo stato di diritto, con il diritto del mare, e con l'umanità. Un atteggiamento controproducente anche per l'Italia, che non ha bisogno per gestire e governare l'immigrazione ha bisogno di più integrazione, solidarietà, presidi europei. Salvini ha provato a instillare meccanismo diverso: non volere governare l'immigrazione ma respingerla. Mi piacerebbe che chi combatte Salvini trovasse una via diversa a quella giudiziaria per combatterlo attraverso la via politica”.