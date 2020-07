Salvini: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto”. E bacia la fan

L'assemblea del Senato ha approvato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del segretario della Lega Matteo Salvini sul caso della nave Open Arms. Nel pomeriggio, in attesa dell’esito del voto, l’ex ministro commentava così il dibattito in Senato – “Sono orgoglioso di quello che ho fatto” – e rilanciava sul problema dell’immigrazione, anche alla luce del grosso focolaio Covid scoppiato in Veneto, che oggi registra 112 casi contro i 42 di ieri. Il grosso di questi sono relativi allo screening al centro di accoglienza situato nell'ex Caserma Serena di Casier a Treviso.